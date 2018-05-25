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Власти Алтая принимают дополнительные меры из-за роста цен на бензин

, ИА "Амител"
В регионе усилен контроль на рынке нефтепродуктов

Фото: govermentpolit.ru

Рост цен на топливо, который зафиксирован в большинстве субъектов Федерации, в том числе и в Алтайском крае, заставил региональные власти принимать дополнительные меры для предупреждения необоснованной динамики стоимости нефтепродуктов.

Как сообщает "Алтайская правда", контроль на рынке нефтепродуктов усилен. Данные о ценах и запасах топлива из Алтайского края постоянно направляют в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

Кроме того, специалисты антимонопольной службы проверяют, насколько обоснованы цены на ГСМ.

При этом отмечается, что средние розничные цены на топливо в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.

Ранее портал Amic.ru сообщал, что в период с 13 по 20 мая литр АИ-92 в крае в среднем подорожал сразу на 68 копеек, а АИ-95 и дизельное топливо – на 60 копеек.

Цены на бензин в Алтайском крае находились в стадии "заморозки" с середины января текущего года до конца марта, а затем начали демонстрировать устойчивый рост.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

25.05.2018 14:58
Гость

Цена уже не упадёт, как бы они не старались! Это просто показуха.

0  0
25.05.2018 14:58
- гость -

Право на поборы с населения эти получили по результатам голосования - народ ЗА!!!

0  0
25.05.2018 15:04
Грантштейн

Как сообщает "Алтайская правда", контроль на рынке нефтепродуктов усилен.

Не надо усилять контроль, вы лучше деньгами компенсируйте повысившиеся расходы населения на топливо) Заплатил за литр сверх цены, допустим на первое апреля, два рубля - на тебе, дорогой эти 2 рубля из краевого бюджета на карточку)

А контролировать цены на заправках дело не хитрое, мы и так всем городом ежедневно их "контролируем" оплачивая из своего кармана.

0  0
25.05.2018 15:07
- гость -

Власти Алтая принимают дополнительные меры из-за роста цен на бензин

Меры то какие принимают? Контролируют? И всё?

0  0
25.05.2018 15:13
Гость

Надо же что то писать, вот и пишут КОНТРОЛИРУЮТ!

0  0
25.05.2018 15:15
гость

25.05.2018 15:07
- гость -
Меры то какие принимают? Контролируют? И всё?

Мониторят. Потом сообщают насколько выросли

0  0
25.05.2018 15:16
гость

Я тоже сейчас в магазин пойду, цены на продукты промониторю, вдруг и они растут?

0  0
25.05.2018 15:23
- гость -

Сегодня опять на Лукойле подрос, с утра одна цена, после обеда другая, за неделю второй раз 50 копеек в гору.г. Бийск. За месяц 5 рублей.

0  0
25.05.2018 15:24
iOne

Контролировали-контролировали, да не выконтролировали

0  0
25.05.2018 15:41
- гость -

Гранштейн

Не нр авится - границы открыты. Ваше либ еральн ое нытьё начин ает утом лять..

0  0
25.05.2018 15:47
svoy

ГазПромНефть 20 мая +30 копеек, 22 мая +30 копеек, 25 мая +50 копеек... Три раза за неделю +1,1 рубля..

0  0
25.05.2018 15:54
Грантштейн

25.05.2018 15:41
- гость -
Спасибо за информацию, я приму ее к сведению.
Особенно по поводу границ.
Вы представляете, а я все это время думал, что у нас железный занавес. Надо же)))

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25.05.2018 16:12
Дима

Кронштейн сейчас и эту тему зашкварит.

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25.05.2018 16:18
житель

Толкьо забыли сказать, что и зарплаты самые низкие в Сибири.

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