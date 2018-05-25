Фото: govermentpolit.ru
Рост цен на топливо, который зафиксирован в большинстве субъектов Федерации, в том числе и в Алтайском крае, заставил региональные власти принимать дополнительные меры для предупреждения необоснованной динамики стоимости нефтепродуктов.
Как сообщает "Алтайская правда", контроль на рынке нефтепродуктов усилен. Данные о ценах и запасах топлива из Алтайского края постоянно направляют в Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.
Кроме того, специалисты антимонопольной службы проверяют, насколько обоснованы цены на ГСМ.
При этом отмечается, что средние розничные цены на топливо в Алтайском крае остаются одними из самых низких в Сибирском федеральном округе.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что в период с 13 по 20 мая литр АИ-92 в крае в среднем подорожал сразу на 68 копеек, а АИ-95 и дизельное топливо – на 60 копеек.
Цены на бензин в Алтайском крае находились в стадии "заморозки" с середины января текущего года до конца марта, а затем начали демонстрировать устойчивый рост.
Комментарии
Цена уже не упадёт, как бы они не старались! Это просто показуха.
Право на поборы с населения эти получили по результатам голосования - народ ЗА!!!
Как сообщает "Алтайская правда", контроль на рынке нефтепродуктов усилен.
Не надо усилять контроль, вы лучше деньгами компенсируйте повысившиеся расходы населения на топливо) Заплатил за литр сверх цены, допустим на первое апреля, два рубля - на тебе, дорогой эти 2 рубля из краевого бюджета на карточку)
А контролировать цены на заправках дело не хитрое, мы и так всем городом ежедневно их "контролируем" оплачивая из своего кармана.
Власти Алтая принимают дополнительные меры из-за роста цен на бензин
Меры то какие принимают? Контролируют? И всё?
Надо же что то писать, вот и пишут КОНТРОЛИРУЮТ!
25.05.2018 15:07
- гость -
Меры то какие принимают? Контролируют? И всё?
Мониторят. Потом сообщают насколько выросли
Я тоже сейчас в магазин пойду, цены на продукты промониторю, вдруг и они растут?
Сегодня опять на Лукойле подрос, с утра одна цена, после обеда другая, за неделю второй раз 50 копеек в гору.г. Бийск. За месяц 5 рублей.
Контролировали-контролировали, да не выконтролировали
Гранштейн
Не нр авится - границы открыты. Ваше либ еральн ое нытьё начин ает утом лять..
ГазПромНефть 20 мая +30 копеек, 22 мая +30 копеек, 25 мая +50 копеек... Три раза за неделю +1,1 рубля..
25.05.2018 15:41
- гость -
Спасибо за информацию, я приму ее к сведению.
Особенно по поводу границ.
Вы представляете, а я все это время думал, что у нас железный занавес. Надо же)))
Кронштейн сейчас и эту тему зашкварит.
Толкьо забыли сказать, что и зарплаты самые низкие в Сибири.