Ребенок насмерть подавился зеленым горошком в детском саду в Белгороде

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели ребенка в детском саду Белгорода, сообщает СК России.
"Двухлетний мальчик задохнулся, подавившись зеленым горошком", — говорится в сообщении ведомства.
Согласно технологии приготовления, отварной зеленый горошек, которым кормили детей, перед подачей разминается в пюре. Однако, по версии следствия, этого сделано не было.
В детском саду изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы.
Также допрашиваются очевидцы происшествия.
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