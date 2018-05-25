Участники традиционного для ПМЭФ завтрака Сбербанка назвали главный вызов для России на ближайшие годы, пишут "Ведомости".
61,5% участников делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) отметили, что главным риском для России на ближайшие годы является откладывание реформ.
Ужесточение санкций назвали главным риском лишь 16,6% участников завтрака. 15,4% экспертов считают риском падение цены нефти, а 6,3% отметили, что России стоит переживать из-за мирового финансового кризиса. Темой завтрака стала "Новая экономическая политика".
Сбербанк традиционно организует деловой завтрак на ПМЭФе — он стал уже одним из самых представительных мероприятий форума. На него приглашают членов правительства, крупнейших бизнесменов, губернаторов и ведущих экономистов. В этот раз в мероприятии принимают участие президент Сбербанка Герман Греф, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, министр экономического развития Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также другие чиновники и бизнесмены.
Комментарии