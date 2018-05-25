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Водитель автомобиля Subaru Legacy, не имевший прав на управление машиной, врезался в опору ЛЭП и перевернулся на автомобиле в Республике Алтай.
По информации регионального МВД, авария произошла 24 мая в 20:18, когда мужчина с признаками алкогольного опьянения двигался со стороны села Барангол в направлении республиканской столицы.
Водителя с полученными травмами госпитализировали. В отношении него после отказа пройти медосвидетельствование составлен административный материал.
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Возбуждено административное расследование.
Комментарии
эххх хорошее наказание, еще бы и сроки и сумму увеличить!...