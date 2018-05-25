Кудрин сравнил новое правительство с тигром перед прыжком

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что российское правительство похоже на тигра, который вот-вот прыгнет, сообщает РИА Новости.
По мнению Кудрина, членов правительства мобилизуют майские указы президента и амбициозные задачи, которые поставлены Владимиром Путиным.
Кудрин также отметил, что члены кабинета министров просто ждут, как ответить на поставленные задачи.
"У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку", — заявил Кудрин.
Он заявил, что скоро россияне узнают, в рамках каких реформ будет жить страна в ближайшие годы.
Комментарии
Сожрет этот тигр россиян
Прыгнет и в месте с ним цены на бенз, налоги, жкх итп
Тигры оно конечно, вопрос вот кому горло грызь будут?
Вот в такой позе наше правительство и останется , в предпрыжковом ,т.к. для того чтобы выполнить АМБИЦИОННЫЕ задачи ВВП у нас ничего не созданно , а на одних амбициях далеко не уедешь. Многомиллионная армия безработных до сих пор ждет выполнение предыдущих амбиций по созданию 25 млн.новых рабочих мест.
Какой Тигр перед прыжком - песик породы Пекинес тявкает много толку мала (ест и гадит)!!!
вот оно диалог мясника с коровой : - что у нас сегодня молоко или говядина? НАлоги или тюрьма?