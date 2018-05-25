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Кудрин сравнил новое правительство с тигром перед прыжком

, ИА "Амител"
Он заявил, что скоро россияне узнают, в рамках каких реформ будет жить Россия в ближайшие годы

Фото: narzur.ru

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что российское правительство похоже на тигра, который вот-вот прыгнет, сообщает РИА Новости.

По мнению Кудрина, членов правительства мобилизуют майские указы президента и амбициозные задачи, которые поставлены Владимиром Путиным.

Кудрин также отметил, что члены кабинета министров просто ждут, как ответить на поставленные задачи.

"У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку", — заявил Кудрин.

Он заявил, что скоро россияне узнают, в рамках каких реформ будет жить страна в ближайшие годы.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.05.2018 15:41
- гость -

Сожрет этот тигр россиян

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25.05.2018 15:43
- гость -

Прыгнет и в месте с ним цены на бенз, налоги, жкх итп

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25.05.2018 15:53
- гость -

Тигры оно конечно, вопрос вот кому горло грызь будут?

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25.05.2018 15:54
многодетный

Вот в такой позе наше правительство и останется , в предпрыжковом ,т.к. для того чтобы выполнить АМБИЦИОННЫЕ задачи ВВП у нас ничего не созданно , а на одних амбициях далеко не уедешь. Многомиллионная армия безработных до сих пор ждет выполнение предыдущих амбиций по созданию 25 млн.новых рабочих мест.

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25.05.2018 16:06
- гость -

Какой Тигр перед прыжком - песик породы Пекинес тявкает много толку мала (ест и гадит)!!!

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25.05.2018 16:10
гость

вот оно диалог мясника с коровой : - что у нас сегодня молоко или говядина? НАлоги или тюрьма?

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