Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что министерство намерено продолжать выбранную политику в сфере охраны здоровья, передает ТАСС.
"Мы не планируем менять курс. Мы планируем развивать тот курс, который был заложен десять лет назад. Мы идем по выстроенным векторам", — заявила Скворцова.
Речь идет о формировании и построении национальной системы, работающей по единым правилам и принципам на основе "единой программы территориального планирования".
Также система подразумевает единые тарифы для оплаты медицинской помощи.
При этом сама программа должна быть гибкой и меняться в соответствии с социально-экономическим и инфраструктурным развитием страны.
Комментарии