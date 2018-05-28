28 мая в квартале "Лазурный-2" по адресу ул. Власихинская, 99 открывается новый офис продаж строительной компании "Жилищная инициатива".
Кварталы "Лазурный" и "Лазурный-2" застраиваются "ЖИ" комплексно. Это 30 многоэтажных домов, 26 из которых уже возведены и сданы в эксплуатацию, а также гаражно-парковочные комплексы и административные здания. В "Лазурном" "Жилищной инициативой" построен детский сад. Еще один садик и общеобразовательная школа с бассейном запроектированы в "Лазурном-2". Начало их строительства запланировано до конца текущего года.
В апреле "Жилищная инициатива" отметила свое 20-летие. За это время компания построила более 1 млн квадратных метров жилья и продолжает активно развиваться. Новый офис станет уже третьим по счету в Барнауле. В начале прошлого года компания отметила новоселье в новом центральном офисе на ул. Крупской, 86, а в декабре 2017 года открыла офис продаж в квартале "Дружный" на ул. Семенова, 11.
Посетив офисы продаж, можно не только ознакомиться с предложениями новых комфортных квартир от "Жилищной инициативы", но и записаться на экскурсию по новостройкам, а также посетить шоу-румы компании (с отделкой и мебелью), расположенные в каждом из застраиваемых кварталов.
ООО "Жилищная инициатива":
Центральный офис: ул. Крупской, 86, тел.: 8 (3852) 505-313
Офис в квартале "Дружный": ул. Семенова, 11, тел.: 8 (3852) 505-212
Офис в квартале "Лазурный-2": ул. Власихинская, 99: (3852) 505-414
График работы нового офиса:
Пн-пт: 8.30 – 18.30
Сб: 8.30-13.00
Вск: выходной
Обед с 13:00-14:00
Комментарии