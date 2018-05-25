Фото: 04.мвд.рф
Юный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, съехал в кювет и перевернулся на Чуйском тракте в Горном Алтае поздним вечером 24 мая, сообщили в МВД по республике.
Авария произошла в 23:30 в Шебалинском районе, когда 18-летний житель села Камлак, не имеющий права управления транспортными средствами, с признаками алкогольного опьянения сел за руль и на 501-м километре трассы Р-256 не справился с управлением.
В результате машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
Молодого водителя доставили в больницу. В отношении него возбуждено административное расследование.
Комментарии
Авария произошла в 23:30 в Шебалинском районе, когда 18-летний житель села Камлак, не имеющий права управления транспортными средствами, с признаками алкогольного опьянения сел за руль и на 501-м километре трассы Р-256 не справился с управлением.
90% аварий происходит именно по этой причине.Когда напьются то уже?
неправда, по вине нетрезвых водителей происходит только 14% ДТП