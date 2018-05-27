К очередному юбилею региона запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 85 социально значимых объектов. Из них почти больше половины — это учреждения образования, четвертая часть — объекты здравоохранения.

Каждый муниципалитет ответственно подошёл к выбору объекта, участвующего в программе. Власти района советуются с жителями, депутатским корпусом, затем подключаются отраслевые министерства и ведомства. И только после такой серьезной проработки объект включается в программу.

Одна из первых площадок, где уже в ближайшие дни приступят к работам, — школа №2 в селе Родино Родинского района.

Обратный отсчет

До начала капитального ремонта в Родинской школе №2 остаются считанные дни. Конкурс на определение подрядчика пройдет 24 мая. Работы начнутся сразу же после заключения контракта. Это конец мая — начало июня. Перед строителями стоят сложные и амбициозные задачи: к концу 2018-го года основные работы на объекте должны быть завершены.

Здание школы построено в 1975 году. Капитальный ремонт в нем не проводился, только текущий или косметический. Сегодня здесь требуется замена кровли, систем водоснабжения и водоотведения, отопления, электропроводки, утепление фасада, столярные работы. Также в планах благоустроить спортивную площадку на улице, беговую дорожку. Стоимость ремонта – 94 миллиона рублей.

"Школа сохраняет свою работоспособность по основным конструктивным элементам. Но зданию нужен серьезный ремонт. В смету будет включено создание шатровой кровли, с этого начнут ремонт. Затем необходимо заменить электропроводку, систему отопления, полы, двери, сантехнику, провести столярные работы. Цена вопроса — около ста миллионов рублей", — рассказал во время рабочей поездки в Родинский район губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Начала ремонта ждут не только ученики, а здесь учатся 478 ребят, но и педагоги. Кроме современного и комфортного здания в распоряжение школы поступит и современное оборудование.

Ремонт не помешает учебному процессу. До конца этого учебного года школьники спокойно доучатся в своих классах. А с 1 сентября их ждут в Родинской школе №1, где будут проходить занятия на время строительных работ. Тем более что в свое время коллектив школы №2 оказал коллегам из "принимающей стороны" точно такую же услугу.

Первая школа

Родинская школа №1 мало похожа на сельскую. Большое здание, свежий ремонт, новая мебель. Установлен электронный терминал, где можно получить всю информацию об учебном процессе, а классы для удобства учителей и учеников оборудованы интерактивными досками. В холле учреждения расположена доска с "зарядками" для смартфонов и планшетов.

Эта школа уже капитально отремонтирована. Старое здание 1959 года было в ветхом состоянии и не вмещало всех детей для обучения в одну смену.

По губернаторской программе "80x80" здесь заменили все сети, крышу, чуть ли не заново возвели стены, а также сделали пристройку, где расположена начальная школа.

Потребовалось три года и свыше 157 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, чтобы родинская школа №1 стала одной из лучших сельских школ страны.

"Я считаю, что по оснащению и содержанию это одна из лучших сельских школ России. У нас самое современное оборудование. По нему решение принималось отдельно. Я знаю, что из Алтайского края в программу вошла наша школа и одна из барнаульских. Нам выделили 31 миллион рублей. Ремонт основного здания и строительство пристройки были проведены в рамках губернаторской программы", — рассказал директор школы Николай Катаманов.

Что касается пристройки, то, согласно документам, она построена в 1924 году. Здание, говорит директор школы, было очень ветхим и не вмещало всех детей для обучения в одну смену.

Раньше эта школа была рассчитана на 400 школьников. Сегодня в здании учатся 543 ученика. С 1 сентября здесь сядут за парты 74 первоклассника. Это три больших класса. Школа работает в первую смену.

"Когда у нас ремонтировалось основное здание, школа №2 нас приняла, мы целый год учились у них во вторую смену. И мы благодарны коллективу школы. Решаем уже вопрос, как мы встретим учеников и коллектив школы. Ждем уже 1 сентября", — добавил директор.

Комплексное развитие территории

В Родинском районе не понаслышке знают, что такое комплексное развитие территории. В 2011 году здесь начали капитальный ремонт по губернаторской программе "75x75" центральной районной больницы. Тогда объект обошелся в 37,3 миллионов рублей. Кстати, Родинская ЦРБ стала одним из первых объектов программы. По словам главврача, они даже вспоминать не хотят здание, в котором приходилось работать до ремонта. То, что было тогда, и то, что сегодня — небо и земля.

Заменили практически все: системы водоснабжения, канализации, электросети, стены, потолки, крыши.

"От старого здания не осталось ничего. Все, что здесь есть сейчас, было заменено. Кровля, стены, пол, потолки, монтаж отопления, водопровода, электрики и так далее. Когда решался вопрос, какой объект будет участвовать в программе, выбор пал на нашу больницу, потому что состояние главного корпуса и спальных помещений для оказания медицинской помощи населению было катастрофичным. Здание 1966 года постройки. Капитального ремонта не было", — рассказывает главный врач Родинской ЦРБ Сергей Сердюк.

Кроме ремонта, по федеральной программе модернизации здравоохранения было приобретено оборудование. Это новый рентгенаппарат, оборудование для акушерского отделения, операционного блока, реанимации, аппарат УЗИ. Также заменили мебель и инвентарь. Сегодня по критериям эффективности деятельности ЦРБ больница занимает одно из первых мест в рейтинге Алтайского края.

"Объект был закончен в конце 2011 года, в апреле 2012-го Александр Карлин лично принимал здание. Тяжело строился главный корпус и пристройка. Но оказание медицинской помощи во время ремонта продолжалось. Оно не останавливалось ни на один день", — заявил врач.

Чтобы закончить работы на объекте вовремя, но не в ущерб качеству, строители работали без выходных. Одновременно трудились несколько бригад. Каждая отвечала за определенный участок работы: первая демонтировала и перекрывала кровлю, вторая занималась вентиляционной системой, третья меняла электропроводку, четвертая — канализацию.

И это еще не все. В 2015 году по федеральной программе модернизации дошкольного образования в райцентре отремонтировали детский сад "Солнышко".

"Здание было старое. В 80-х годах здесь был детский сад, потом дом престарелых малой вместимости. И в 2015 году здание опять вернули детям. Планировалось провести катальный ремонт детского сада. Но когда приступили к работе, выяснилось, что часть здания придется снести и построить заново. Был заложен новый фундамент, потолок, крыша, перекрытия, косметический ремонт — да практически все. Сегодня у нас современное, светлое помещение", — рассказывает заведующая детским садом "Солнышко" Елена Сахно.

На реконструкцию здания было потрачено 35 миллионов рублей из федерального бюджета и более миллиона из муниципального. Сегодня здесь учатся 69 малышей в возрасте от года до четырех лет. Благодаря ремонту этого здания в селе Родино четыре детских сада и нет очереди на получение дошкольного образования.

"Мы запускаем программу "85х85". Что это такое, слава богу, никому уже объяснять не надо — ни журналистам, ни жителям Алтайского края. Мы берем объекты, которые затрагивают напрямую жителей всего района. Эффект выходит за рамки райцентра. Например, Родинская ЦРБ обслуживает население всего района.



Также и школа, которую нам предстоит привести в порядок по программе "85х85". У школы есть филиал, который находится примерно в 30 километрах от райцентра. Ученики филиала после девятого класса придут учиться в обновленную школу в райцентре. И вот таким образом получается, что, отремонтировав по программе "85х85" школу в райцентре, мы существенно меняем образовательную среду во всем районе", — пояснил Александр Карлин.

Комплексное развитие района подразумевает также ремонт других важных для села объектов и развитие инфраструктуры.

"Мы приводим в порядок районный Дом культуры, занимаемся дорогами, совершенствуем тепло- и водоснабжение. В райцентре построили новый детский сад. Отремонтировали школу, на очереди вторая. Конечно, своими силами у нас бы не получилось это сделать. Мы очень благодарны краевым властям за помощь", — заявил глава района Сергей Катаманов.

Справка:

Губернаторская программа "85х85" охватывает все районы и городские округа Алтайского края, при этом акцент сделан на объектах образования и здравоохранения. В программу включено 48 объектов образования, 21 — здравоохранения, три объекта культуры, восемь — физкультуры и спорта, пять — жилищно-коммунального хозяйства.



В настоящее время в регионе определяют приоритеты и очередность реализации вошедших в программу "85х85" объектов, однако уже сейчас можно судить о том, что 2018 год станет своего рода переходящим периодом между действующей программой "80х80" и новой программой "85х85".



Так, в краевой адресной инвестиционной программе в 2018 году предусмотрено финансирование 43 объектов Губернаторской программы "80х80" с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 1,3 миллиарда рублей и 18 объектов программы "85х85" с общим объемом ассигнований из краевого бюджета более 650 миллионов рублей.