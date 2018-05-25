Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
"Последние звонки" проходят традиционно 25 мая по всей стране. В Алтайском крае 11-й класс заканчивают свыше 11 тысяч школьников.
Фотокорреспондент Amic.ru побывала на торжественной линейке в одной из лучших школ Барнаула — гимназии №42. Как это было, смотрите в нашем репортаже.
Комментарии
Да, не повезло с погодой, в фонтанах не покупеешься
Да, не повезло с погодой, в фонтанах не покупеешься
На выпускной может повезет.
а кроме "илитной" 42-й школы у нас есть ещё в городе школы?
We all need no education
Без обнаженки, фото совсем неправильные, неповезло с погодой очень.
меня на тачке в школу возят личный водитель. кроме 42 шк в городе школ нет.
25.05.2018 16:40
школьник с 42
меня на тачке в школу возят личный водитель. кроме 42 шк в городе школ нет.
у тебя два пути - молчать и пытаться делать умный вид или стараться хорошо учиться после летних каникул и дать родителям надежду, что не зря вложили в тебя деньги!
PS если ты выпускник, то помочь, увы, нечем
школьник с 42 учителей-филологов разогнать из этой школы, нахххрен! Бездельники и лоботрясы!
возят личный водитель
Элитность в каждом.
Мы на последнем звонке первоклашек за руки держали, а на первом фоте чего?