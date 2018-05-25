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Мужчину, задержанного по подозрению в насилии над несовершеннолетней в Барнауле, определили под стражу на два месяца, сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста.
Само преступление было совершено 21 мая по адресу: проезд Южный, 51к. По данному факту было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
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Уже на следующий день подозреваемый был задержан. Как рассказали в полиции, вычислить злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения.
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