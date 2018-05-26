Наступившие выходные будут весьма интересными для любителей театра: В драме пройдет "Творческая лаборатория", а в МТА — продолжается Парад премьер.
Касаемо первого, напомним, что пять режиссеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Пермского края в рамках мастерской "Человек — целый мир…" (16+) начали работу над спектаклями-эскизами по произведениям великого русского писателя Федора Достоевского. Так, в субботу в 12:00 покажут работу воронежского режиссера "Бесы", в 15:00 начнется спектакль "Кроткая" режиссера из Санкт-Петербург, а в 18:00 можно будет посмотреть постановку "Идиот".
В воскресенье в 12:00 состоится показ спектакля "Вечный муж", а в 15:00 — "Неутолимого голода".
В МТА 23 мая стартовал "Парад премьер", завершится он только 29. В субботу в 17:00 в Молодежном театре покажут эскиз спектакля Cash (16+).
Воскресенье с 10:00 до 16:00 на "Трассе Здоровья Мария-Ра" пройдет весенний "День ходьбы", организацией которого занимается компания "Мария-Ра". Всех любителей активного образа жизни ждет праздничная программа с песнями, плясками, и, конечно же, вкусными угощениями.
А вечер 27 мая можно провести в творческом пространстве "Кислород". Здесь в 18:30 состоится показ пьесы "Маленькие комедии большого дома" ()16+, постановкой которой занимался барнаульский режиссер, музыкант и актер театра драмы Вячеслав Сысоев.
С детьми в воскресенье можно сходить на интерактивную программу "Скоморошина" (0+). Ребята смогут принять участие в подвижных играх, викторинах, танцевальных флешмобах. Мероприятие пройдет в семейном парке развлечений "Солнечный ветер", а начнется в 16:00.
Также для малышей на экран вышли российский мультфильм "Садко" (6+) и картина "Пчёлка Майя и Кубок мёда"(0+)
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