Водителей без ОСАГО будут вычислять по специальной базе

Руководитель ГИБДД Михаил Черников заявил, что вскоре заработает Единая база, объединяющая в себе информацию Государственной автоинспекции и Российского союза автостраховщиков, сообщает LIFE.
По его словам, база начнет работу в тестовом режиме в Москве в ближайшее время.
"В ближайшее время в тестовом режиме в Москве это заработает. В настоящее время прозрачность и корректность этой базы данных, которая находится в РСА, дорабатывается и находится в финальной стадии", — заявил Черников.
Ранее сообщалось, что Центробанк намерен поменять базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним уже к концу этого лета.
Комментарии
ЗАЕЛИ !!!
может пора ОСАГО отобрять у спекулянтов и продавать исключительно в госконторе?
Достали эти конские ценники и навязывание допов и ещё не везде страхуют типа ваша машина старая и т.д.
Мочить врагов народа надо, или руки им рубить