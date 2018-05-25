Дело о гибели братьев 6 и 11 лет, утонувших в котловане, вырытом для ремонта трубы в поселке Колывань Новосибирской области, направлено в суд, сообщает СК России.
На скамье подсудимых окажутся директор и мастер коммунального предприятия.
Напомним, согласно данным следствия, 2 февраля в поселке проводились работы по устранению неполадок водопровода. Сотрудники МУП ЖКХ администрации Колывань вырыли яму глубиной свыше двух метров, которая затем наполнилась водой.
После устранения прорыва рабочие покинули место, не засыпав яму и не поставив ограждение.
Вечером в яму упали проходившие мимо братья. Они не смогли выбраться самостоятельно и утонули.
Комментарии
Я в шоке.