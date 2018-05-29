Тем, у кого пока нет возможности посетить солнечную Италию и отведать настоящую, вкуснейшую и тающую во рту пиццу, невероятно повезло. Теперь это можно сделать в Барнауле! Именно здесь компания "PIZZA-TERRA" предлагает уникальную пиццу, приготовленную из высококачественных ингредиентов, настоящей итальянской муки, специальных итальянских дрожжей и оливкового масла "Extra Virgin".
Вкусная пицца
В "PIZZA-TERRA" сделали ставку на качество и при приготовлении пиццы здесь используют только свежие натуральные продукты: настоящий бекон и сыры, не используют сырные продукты и дешевые колбасные изделия, содержащие химические усилители вкуса и консерванты. Более того, в "PIZZA-TERRA" изготавливают фирменный соус "Италия" по оригинальной рецептуре, в состав которого входят свежие томаты, оливковое масло, прованские травы и свежий базилик. И никакого кетчупа, содержащего сахара, соль и уксус! А основу для пиццы готовят из натуральных высококачественных ингредиентов без использования консервантов, красителей и прочих добавок. И называется она пицца "Пала" ("Pala" в переводе с итальянского означает "лопата"), то есть "пицца на лопате", которая имеет неровную овальную форму и поверхность с "пузырьками". Вкусное тесто, отличный натуральный соус и свежайшие качественные продукты в составе пиццы оценят ее настоящие любители!
"Наши клиенты получают вкусную, легкую пиццу, которая не вызывает чувства тяжести. Здоровая пища с качественными ингредиентами – это то, чем мы руководствуемся при ее приготовлении. Попробуйте нашу пиццу, изготовленную по настоящей итальянской рецептуре, и убедитесь в этом сами! При этом мы не завышаем стоимость готовой продукции и не стремимся снизить себестоимость путем применения дешевых некачественных продуктов", – отмечают в "PIZZA-TERRA".
Пиццерия предлагает пиццу на любой вкус — помимо таких классических рецептов, как "Пепперони", "Маргарита Италия", в меню есть такие, как "Пицца с лососем и мидиями", "Потато с картофелем и беконом", "Вегетарианская овощная", "Пицца со слабосолёным Лососем", "Пицца с курицей и шампиньонами" и другие.
Основа для пиццы
Еще одно уникальное предложение от "PIZZA-TERRA" – продажа основы для пиццы. В одной упаковке 2 основы общим весом 440 г. Этим предложением уже пользуются многие любители домашней пиццы, а также кафе и рестораны нашего города.
"Наша основа для пиццы — это оригинальный продукт, произведенный по традиционной итальянской рецептуре с использованием превосходных компонентов, — рассказали в "PIZZA-TERRA". — Просто добавьте соус, разложите начинку, потрите сыр и отправьте в духовой шкаф на 10-15 минут. Получится великолепная пицца, которая обязательно порадует вас своим вкусом! В отличие от обычной пиццы, так называемого фастфуда, наш продукт не вредит фигуре. Мы заботимся о здоровье наших клиентов!"
И это чистая правда, так как при изготовлении основы для пиццы в "PIZZA-TERRA" используют специальную итальянскую смесь муки, натуральное оливковое масло Extra Virgin и особые дрожжи из Италии. Производство соответствует всем нормам пищевой промышленности. И не забудьте при заказе про вкуснейший фирменный соус "Италия"!
Доставка
Знаете ли вы, что на родине пиццы, в Италии, нет доставки пиццы, поскольку хороша она в свежем виде сразу из печи? Но поскольку наши соотечественники привыкли и считают удобной возможность заказать пиццу на дом или офис, "PIZZA-TERRA" также организовала доставку своих вкуснейших кулинарных шедевров. Готовую пиццу или основу для нее можно заказать с доставкой или приобрести в пиццерии в течение 20 минут после заявки.
Есть два варианта пиццы для заказа — большая и маленькая. Не знаете, кукую выбрать? Тогда для начала стоит попробовать маленькие варианты с разными начинками — и вы обязательно найдете "свою" пиццу!
"PIZZA-TERRA" — территория настоящей итальянской пиццы!
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 72, офис 201
Телефон доставки: 8 (3852) 25-02-03
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