Итак, 49 лет назад, в 1969 году была создана рок-группа "Машина времени". Хотя такое название группа определила только в 1973 году. До этого она называла "Time Machines" ("Машины Времени"). Основал ее бессменный лидер Андрей Маревич. В восьмидесятые и девяностые годы группа является одной из самых популярных в СССР. Песни "Свеча", "Три окна", "Синяя птица" и, конечно, же "Поворот", пела вся страна.
Первая государственная общедоступная библиотека была основана в 1795 году Санкт-Петербурге указом императрицы Екатерины II. Причем речь идет не только о начале строительства здания библиотеки, которое должно олицетворять мощь Российского государства. Главное, что было положено начало формированию одно из крупнейших в мире информационно-библиографических учреждений. Там стали собирать все российские книги и рукописи, но при этом она была публичной и общедоступной.
В этот же день, но уже в 1883 году в Москве на Красной площади открылось здание Государственного исторического музея. Сегодня в музее собраны археологические находки, рукописи, древние иконы, оружие, научные приборы, ювелирные украшения, произведения искусства — около 500 тысяч экспонатов.
27 мая стало днем рождения для Санкт-Петербурга. В этот день в 1703 году Петр I заложил Петропавловскую крепость. Отсюда и началось становление города. Кстати, первого русского порта на Балтийском море. Город назван в честь апостола Петра, а крепость в честь собора Петра и Павла, расположенного в её центре. Сегодня этот архитектурный ансамбль — историко-культурный заповедник.
А теперь про скотч. В 1930 году американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеящуюся ленту. В самом начале скотч делали из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Использовали его для упаковки обёртки для пищи. Но позже скотчу нашли много способов применения. Им заклеивают дыры, в том числе трещины на яйцах, чтобы продлить их подпорченную жизнь, чистят одежду от волос, перхоти и кошачьей шерсти, приматывают всё ко всему, собирают ртуть, удаляют следы клея, а еще делают из него картины, скульптуры.
Еще в этот день родились актриса Мария Шукшина — дочь актера, режиссера и сценариста Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она снималась с фильмах "Цирк сгорел, и клоуны разбежались", "Дорогая Маша Березина", "Брежнев", "Похороните меня за плинтусом", "Утомленные солнцем 2: Предстояние", "Дело гастронома № 1", "Станица". Более 14 лет вела программу "Жди меня" на Первом канале.
27 мая родилась американская танцовщица, жена Сергея Есенина Айседора Дункан, ставшая основоположницей свободного танца. Танцевала она с 13 лет и всегда босиком. В 1922 году, в свои 45 лет когда она вышла замуж за 26-летнего Сергея Есенина, была уже всемирно известной. Но брак продлился всего год. Их отношения были еще одни одной истории ее несчастной женской судьбы. Все ее романы оканчивались неудачно, замуж до Есенина она не выхода, а все внебрачные дети погибали. Ее первые мальчик и девочка погибли в страшной аварии: автомобиль с ними упал с моста в Сену и утонул, дети выбраться из смертельной ловушки не смогли. Третий сын умер, прожив всего несколько часов после рождения. Сама Айседора Дункан погибла трагически в возрасте 50 лет: ее развивающийся шарф попал в ость колеса и она просто задохнулась.
Подробнее об истории любви Дункан и Есенина читайте в материале Amic.ru "Прекрасная босоножка и поэт-самородок: история любви Есенина и Дункан".
27 мая 1989 года умер советский поэт, переводчик, прозаик Арсений Тарковский. В 2001 году в этот день умер советский и российский актер и режиссер Николай Еременко-младший. Его помнят по ролям в фильмах "Хождение по мукам", "Трактир на Пятницкой", "Пираты ХХ века".
Комментарии
Ого-го! "Основал ее бессменный лидер Андрей Маревич".
А когда же к группе присоединился рядовой исполнитель Макаревич?
"Их отношения были еще одни одной истории..."
Пытаясь понять эту фразу, я вошел в состояние когнитивного диссонанса.