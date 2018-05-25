В Барнауле в пятницу, 25 мая, была замечена маршрутка №77, которая выехала на рейс не в очень хорошем техническом состоянии, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Реальная барнаульская маршрутка... боком валит просто. Ось ушла. Так нельзя перевозить. Надо меры принимать", — комментирует автор свое видео.
Примечательно, что все это происходит в дождь на мокрой дороге.
"Уважаемые перевозчики, обратите, пожалуйста, внимание на ваш автопарк", — отмечается в паблике.
Комментарии
Не ось ушла, а рессора сломалась