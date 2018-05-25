Вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума рассказала о приблизительных сроках проведения пенсионной реформы в России, сообщает LIFE.
Голикова отметила, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения могут произойти уже в 2019 году, однако какие-то корректировки будут вводиться и позже.
"Это не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше", — сказала Голикова, говоря о грядущих изменениях.
Она также подчеркнула, что пенсионная реформа включает в себя несколько составляющих: это и размер выплат, и планка пенсионного возраста, и тема досрочных пенсий.
Поэтому точных сроков грядущих изменений назвать нельзя, заключила Голикова.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что повышение пенсионного возраста благоприятно повлияет на экономику России, поскольку постепенное повышение этого показателя позволит снизить трансферт в Пенсионный фонд России. Причем в шестилетней перспективе этот показатель может быть снижен на 1% ВВП.
Комментарии
Все что она может это красиво держать микрофон ....
Красиво всех недопенсионеров государство натянет.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что повышение пенсионного возраста благоприятно повлияет на экономику России
Да что же ты леша все скромничаешь-то...скромняшка наша... Давай уже предлагай расстреливать всех после 60 лет! Это благотворно повлияет на экономику России. Тигр же приготовился к прыжку?
После санации банков ЦБ в убытке, а еще санация страховых и пенсионных фондов даже не начиналась. Вот так !