Пятница, 25 Май, 18:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 61,67
€ 72,12
458032
15°
Обь
387см -20

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Голикова назвала сроки начала пенсионной реформы

, ИА "Амител"
Реформа включает в себя несколько составляющих: это и размер выплат, и планка пенсионного возраста, и тема досрочных пенсий

Фото: ria.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского экономического форума рассказала о приблизительных сроках проведения пенсионной реформы в России, сообщает LIFE.

Голикова отметила, что первые изменения в системе пенсионного обеспечения могут произойти уже в 2019 году, однако какие-то корректировки будут вводиться и позже.

"Это не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше", — сказала Голикова, говоря о грядущих изменениях.

Она также подчеркнула, что пенсионная реформа включает в себя несколько составляющих: это и размер выплат, и планка пенсионного возраста, и тема досрочных пенсий.

Поэтому точных сроков грядущих изменений назвать нельзя, заключила Голикова.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что повышение пенсионного возраста благоприятно повлияет на экономику России, поскольку постепенное повышение этого показателя позволит снизить трансферт в Пенсионный фонд России. Причем в шестилетней перспективе этот показатель может быть снижен на 1% ВВП.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.05.2018 17:14
- гость -

Все что она может это красиво держать микрофон ....

0  0
25.05.2018 17:22
- гость -

Красиво всех недопенсионеров государство натянет.

0  0
25.05.2018 17:27
- гость -

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что повышение пенсионного возраста благоприятно повлияет на экономику России

Да что же ты леша все скромничаешь-то...скромняшка наша... Давай уже предлагай расстреливать всех после 60 лет! Это благотворно повлияет на экономику России. Тигр же приготовился к прыжку?

0  0
25.05.2018 17:52
- гость -

После санации банков ЦБ в убытке, а еще санация страховых и пенсионных фондов даже не начиналась. Вот так !

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
17:50
Водителей без ОСАГО будут вычислять по специальной базе 0
17:34
Эксперты назвали главные риски для России 0
17:24
Начальник МЧС по Кемеровской области: что известно об Александре Мамонтове 0
17:21
Вывеска и товарный знак: имущество алтайского банка пойдет с молотка 0
17:12
Новые рекорды из-за санкций предрек ценам на нефть Игорь Сечин 4
17:04
Голикова назвала сроки начала пенсионной реформы 4
16:58
Веселые соседи и их причуды 0
16:49
Дорогу на улице Балтийской за 243 миллиона рублей строят в Барнауле 2
16:33
Пьяный водитель "Лады" улетел в кювет на Чуйском тракте в Горном Алтае 2
16:22
Ребенок насмерть подавился зеленым горошком в детском саду в Белгороде 0
16:11
Обвиняемого в надругательстве над девочкой в Барнауле взяли под стражу 0
16:03
Банты, слезы и селфи: "Последний звонок" прошел в Барнауле 8
15:54
Пострадавшие от паводка на Алтае получат выплаты в начале июня 0
15:40
Водитель без прав влетел в опору ЛЭП и перевернулся в Горном Алтае 1
15:34
Кудрин сравнил новое правительство с тигром перед прыжком 15
15:21
Губернатор Карлин рассказал выпускникам про "Геракла" и любимый анекдот 11
15:12
Как дети: зачем в России хотят поднять возраст наступления совершеннолетия 11
15:04
Путин: Россия должна принимать участие в расследовании гибели МН17 25
14:50
Власти Алтая принимают дополнительные меры из-за роста цен на бензин 18
14:42
"Мертвый" голубь омрачил "Последний звонок" выпускнику из Пензы 15
14:32
Пелагея на горе Пикет закроет фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" 0
14:24
Задержан начальник МЧС по Кемеровской области из-за пожара в "Зимней вишне" 5
14:15
Алтайский инвестор построит ледовую арену в Бурятии за 1,3 млрд к 2021 году 1
14:02
Автоледи слетела в придорожное болото на алтайской трассе 8
13:51
Бороться с гибелью детей на воде будут рекламой в алтайских ТРЦ и патрулем 5
13:40
600 жителей Алтайского края хотят пойти на выборы от "Единой России" 37
13:34
СМИ: Путин решил повысить налоги на добычу нефти из-за нехватки денег 40
13:22
Летняя жара с дождями: какая погода ждет Алтайский край на выходных 3
13:12
Главу администрации сельсовета на Алтае судят за присвоение бюджетных денег 0
13:06
Треть россиян подозревают работодателей в слежке за страницами в соцсетях 2
12:53
Глава Роскомнадзора уже готов проверять и штрафовать Facebook 4
12:42
Женщина с десятком судимостей за спиной ранила ножом жителя Славгорода 5
12:35
"Алтайкрайэнерго" отмечает праздник: 53 года на службе региону 0
12:31
Автор скандального отчета о "Газпроме" ответил Грефу на все обвинения 10
12:22
СМИ: Россия к 2027 году не будет способна воевать из-за санкций 32
12:13
Более 1,5 тыс. полицейских на Алтае охраняют порядок на "последних звонках" 2
12:01
Почти на 30% может подорожать коммуналка для 13 тысяч барнаульцев в мае 18
11:58
Голикова рассказала о реальности повышения пенсионного возраста 13
11:41
Ученые заявили о смертельной опасности шашлыка на углях 23
11:32
Совершеннолетие в России предложили поднять до 21-летнего возраста 22
11:22
Огромную сигарету показательно растерзают в историческом центре Барнаула 28
11:11
Победительницы конкурсов красоты на сцене и в реальной жизни 2
11:02
Дома жителей частного сектора в Бийске превращаются в "лягушачий рай" 3
10:50
Британская пара разыгрывает в лотерею свой дом за 3 млн фунтов 6
10:40
Барнаульскому радиозаводу угрожает банкротство из-за иска налоговиков 8
10:33
Барнаульцы жалуются на "трехлетнюю" огромную лужу на Змеиногорском тракте 19
10:27
Май – как зима: барнаульцы рекордно потребляют электричество из-за холодов 24
10:22
Переулок Ядринцева перекроют в Барнауле на 10 дней 3
10:13
Пропавший 10-летний мальчик из Барнаула найден живым 0
10:01
Автобус провалился в дорожную яму в Барнауле 3
09:59
В Новосибирске угнали джип полпреда президента в СФО Меняйло 25
09:56
Студенты АлтГТУ могут получить военную специальность 0
09:48
СК сообщил о ходе расследования убийства многодетной матери на Кубани 9
09:35
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, полагая, что тот сделает это раньше 4
09:26
Лечение в государственных больницах обошлось россиянам в 591 млрд рублей 16
09:15
Судно "Николай Касаткин" арестовано в Южной Корее за долги морякам 4
09:02
Пенсионные накопления россиян предлагают заморозить навсегда 34
08:53
Дерипаска покинул совет директоров "Русала" 10
08:43
Крупный чиновник из Росрыболовства уволен из-за коррупции и утраты доверия 25
08:36
Поклонская потребовала удалить из Сети "мерзость" про нее и Николая II 33
08:21
Российский истребитель Су-57 сравнили с китайским J-20 14
08:17
Где в Барнауле заказать профессиональную уборку, стирку или химчистку 0
08:06
Займы должны быть безопасными 0
07:50
"Занималась алая заря": как узнать, много ли пожаров будет грядущим летом 1
07:30
Предпринимателей Алтайского края научили грамотно вести бизнес 3
07:22
Сколько тратят на дороги в Барнауле по сравнению с другими городами Сибири 0
07:21
Троица: когда отмечают в 2018 году, а также история и традиции праздника 0
07:15
Ревень на кухне: что приготовить и будет ли это полезно 1
07:12
Пора сажать картошку: эксперт о работах на даче в конце мая-2018 9
07:03
Дом с камином, бассейном и уединенным пляжем продают в Барнауле за 20 млн 11
06:48
Дача на зарплату: какие участки продают рядом с Барнаулом по низкой цене 29
06:32
Мелочь, а приятно: милые фигуры из полотенец от горничных 1
06:23
Распечатать и выучить: советы, как ребенку выжить в лесу и в городе 9
06:14
Дождь и грозы обещают в Алтайском крае 25 мая перед резким потеплением 1
06:01
Депутаты попросят Москву взять под крыло алтайскую летную школу 1
05:07
"Прощай, школа": в Алтайском крае 25 мая проходят "последние звонки" 1
04:04
Захватчика заложников в Москве задержали правоохранители 2
03:04
СМИ: актера Моргана Фримана обвинили в домогательствах 9
02:06
Опубликованы кадры с места захвата заложников в Москве 0
01:17
Вооруженный мужчина взял семью в заложники в Москве 0
00:14
Путин подписал указы о новых постах Шувалова и Рогозина 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.