Фото: barnaul.org
Строительство дороги на улице Балтийской ведут в Барнауле — общая стоимость работ составляет 243 миллиона рублей.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, общая площадь дорожного полотна составит около 28 тысяч квадратных метров.
Транспортную магистраль от улицы Попова до проспекта Энергетиков строят в рамках адресной инвестиционной программы.
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"В настоящее время асфальтовое покрытие уложено по всей ширине улицы Балтийской от улицы Попова до улицы Сергея Ускова. Далее подготовленное корыто под проезжую часть автомобильной дороги отсыпается щебнем и ведутся работы по укладке ливневой канализации", — уточняют в мэрии.
Комментарии
Четверть триллиона. Шикарно. У кого-нибудь теперь появится новая яхта в Лондоне.
Более 8500р за квадрат. При этом куб бетона у нас стоит от 3500 до 5000. Из чего они их делают?