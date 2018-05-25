Фото: webalta.ru
Цены на нефть способны установить новые рекорды в связи с развитием санкционной политики, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Об этом он заявил в рамках Петербургского международного экономического форума, отметив: "Политика санкций и ультиматумов в применении к рынкам углеводородов не может не привести к появлению перманентной "санкционной премии" в цене".
В этой связи, по словам Сечина, через определенный период времени могут быть установлены "новые ценовые рекорды".
Между тем, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE), сейчас стоимость нефти Brent составляет 78,35 доллара за баррель, а WTI — 70,38 доллара за баррель.
Комментарии
Цены на нефть способны установить новые рекорды в связи с развитием санкционной политики
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Так вова давно говорил, что от санкций нам только лучше. Надо ещё санкций выпросить. Может захватить Белоруссию или Казахстан?
Какая отвратительная рожа...(с)
25.05.2018 17:18
- гость -
а нам, это кому? вот уж точно не населению страны.
А почто бюджетное правило не меняется?
нефть 78, пора в бюджет класть не 40 , а 55 бакселей. Тогда хватит и на медицину и на образование, на пенсии и на патриотизм...