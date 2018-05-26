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Жители Барнаула жалуются на работу изношенных трамваев, крыши которых из-за сильных осадков в последние дни начали протекать. С такой проблемой в Amic.ru обратились сразу несколько человек, которые отмечают, что во время каждого ливня потолки трамваем словно решето, а вода с них льет буквально ручьем. Это уже не первый случай, когда пассажиры общественного транспорта краевой столицы обращаются с подобными жалобами. Известно, что изношенность электротранспорта в Барнауле довольно высокая и многие трамваи, например, не ремонтировались десятилетиями.
Во время непогоды некоторые пассажиры сидят внутри трамваев даже с зонтами. При этом барнаульцы удивляются почему трамваи не ремонтируются, поскольку это не стоит огромных денег.
"Каждое лето, во время каждого ливня, потолки у трамваев словно решето, вода с них льёт иногда буквально ручьём. Соответственно, это всё капает на сидения, на которые уже не сядешь — до половины сидячих мест в трамвае может быть не занята даже в час пик, все вынуждены стоять! Некоторые при этом всё-таки садятся и терпят. На мой взгляд, это просто скотское отношение к пассажирам", — сообщил Amic.ru один из пассажиров, добавив, что от воды, стекающей сверху, гипотетически можно получить удар током.
Изношенность барнаульского МУП "Горэлектротранса" вызывала неоднократно критику у общественников и автолюбителей города. Известно, что едва ли не ежедневно на дорогах образовываются пробки из-за сломанных троллейбусов. Как пояснили Amic.ru в мэрии Барнаула парк "Горэлектротранса" насчитывает 231 трамвая и 60 троллейбусов. При этом там объяснили, что из-за большой нагрузки и длительной работы вагоны трамваев сильно изнашиваются. Особенно это сказывается на двигателях, узлах и механизмах. Поэтому эксплуатационные депо и ремонтная служба выполняют работы, предусмотренные характеристиками технического обслуживания и малого ремонта. Ежегодно выполняется текущий ремонт 40 троллейбусам и 140 трамваям.
С 2009 по 2012 годы в Барнауле был проведен капитально-восстановительный ремонт 10 трамваев и двух троллейбусов и получен всего один трамвай. С 2012 по 2014 годы в рамках реализации краевой и городской программ город Барнаул получил 2 новых трамвая, 8 новых троллейбусов.
При этом в мэрии не уточнили, какое количество трамваев и троллейбусов в Барнауле уже отработали свой эксплуатационный срок. Согласно различным программам, в 2019 году пройдут мероприятия по обновлению подвижного состава. При этом непонятно сколько средств на эту будет выделено и какое количество трамваев и троллейбусов отремонтируют.
Комментарии
Вот вам и великая держава...
Этим трамваям полвека от роду, им место только в музее. Представляю, как кроют матом слесари в депо при ремонте сих мастодонтов. Ни запчастей, ни комплектующих давно нет и не предвидится, ибо не выпускаются. Выход один - снимать с тех, что стоят. Так что сказки о 200 трамваях так и остаются сказками, их от силы сотня на линии находится. Если бы руководство города и края думало о жителях, то за время "работы" нынешнего губера можно было сменить все ( все!) трамваи на новые абсолютно. Но им надо новые "мерседесы" и "лексусы". Короче говоря, всё как обычно: "За нас с вами и за х.. с ними!"