Барнаульский дуэт выступит в полуфинале шоу "Comedy Баттл" на ТНТ

Фото: ТНТ
Барнаульский дуэт "Фукс и Мелкий" поборется за победу в юмористическом проекте "Comedy Баттл" на ТНТ. В прошлую пятницу на телеканале дуэт показал миниатюру о современных мамочках-блогерах, которая понравилась членам жюри и зрительному залу и открыла ребятам дорогу в полуфинал.
25 мая им предстоит выступить перед Семеном Слепаковым, Юлией Ахмедовой и дебютантом в кресле жюри Антоном Шастуном. На кону — проход в финал проекта, победитель которого получит 5 миллионов рублей.
Александр Фукс и Павел Беспалов выступают вместе более восьми лет. Их творческий тандем принимал участие в вечеринках "Comedy Баттл. Region", в шоу "Не спать" и "Comedy Баттл".
За время выступлений на различных площадках ребята накопили внушительный опыт и приобрели много друзей из мира юмора. Участники дуэта "Фукс и Мелкий" настроены побороться за главный приз в пять миллионов рублей.
Полуфинальный раунд шоу "Comedy Баттл" выйдет в эфир ТНТ уже сегодня, 25 мая, в 22.00.
Комментарии