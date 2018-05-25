Вывеска и товарный знак: имущество алтайского банка пойдет с молотка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставило на продажу имущество обанкротившегося "Тальменка-банка" из Барнаула. Теперь его попробуют реализовать посредством публичного предложения после двух неудачных попыток продать все вместе с дебиторской задолженностью банка.
Как пишет "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве, 23 лота включают в основном различные сортировщики банкнот, также две бензиновые электростанции, исключительное право на товарный знак "Тальменка-банк" и вывеску финучреждения.
Общая начальная цена публичных предложений равна 2,6 млн рублей. Торги стартуют с 1 июня и завершатся 27 августа. Причем ценник с 17 июля будет снижен по каждому лоту на 15%.
Ранее АСВ дважды пытался реализовать имущество банка. Оно выставлялось в числе лотов с дебиторской задолженностью. Но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок.
Как сообщалось, в последний раз торги планировалось провести 21 мая. Тогда на аукцион были выставлены 72 лота с общей стартовой ценой более 1,4 млрд рублей.
Крупнейшими дебиторами "Тальменка-банка" являются его бывшие председатель совета директоров Михаил Чупраков и председатель правления Олег Семкичев. Они за 1,5 недели до отзыва у банка лицензии получили в организации по два кредита — потребительский и на неотложные нужды. Чупраков оформил договоры на 251,42 млн рублей и на 7,48 тыс. евро, Семкичев — на 256,42 млн рублей и $13,19 тыс.
Остальные клиенты финучреждения привлекали в нем займы задолго до отзыва лицензии и в гораздо меньших объемах.
Банк России 23 января 2017 года отозвал у "Тальменка-банка" лицензию на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Алтайского края в марте 2017 года признал "Тальменка-банк" банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства сроком на 1 год.
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