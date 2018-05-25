Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском экономическом форуме заявил, что Министерство финансов не считает необходимым менять принцип взимания и ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ), передает ТАСС.
Прогрессивная шкала налогообложения — система налогообложения, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Единая (плоская) шкала налогообложения означает налог, взимаемый по единой ставке при любом уровне дохода — единая ставка подоходного налога.
Силуанов также отметил, что окончательное решение по этому вопросу примет правительство.
"Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство", — подчеркнул Силуанов.
Ранее глава правительства Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин считает верным решение сохранить плоскую шкалу НДФЛ. Премьер-министр также признался, что отстоять это решение "удалось не без труда", поскольку было много сторонников введения прогрессивной шкалы.
Плоская шкала НДФЛ, по словам Медведева, привлекательна простотой и легкостью администрирования и разумностью, поскольку в России она для всех составляет 13%, независимо от дохода.
"Собственно, ради этого она и была введена, и это принесло очень хороший эффект. Поэтому я считаю, что мы ее сохранили правильно, чтобы люди были спокойны", — подчеркнул Медведев.
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Чтоб 1% продолжал жировать, а остальные 99% выживали(