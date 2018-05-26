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Жару до +31 градуса, дожди и грозы прогнозируют в Алтайском крае в субботу, 26 мая.
"В северных и восточных районах дождь, гроза", — информирует региональный Гидрометцентр. Дневные температуры в крае составят +20...+25 градусов, в южных районах +26...+31 градуса.
Ветер ожидается юго-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метра.
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В Барнауле в первой половине дня дождь, гроза. Температура в краевой столице составит +23...+25 градусов. Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду.
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