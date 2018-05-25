В пятницу, 25 мая, стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц. Уголовные дела заведены в рамках расследования гибели людей при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
Кто такой Александр Мамонтов и что о нем известно, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Александр Мамонтов — начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области. Ему 45 лет, имеет звание генерал-майора внутренней службы. Мамонтов работает в структуре МЧС с 2002 года.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области возглавляет с 2013 года.
Женат, воспитывает двух сыновей.
Александр Мамонтов награжден:
- нагрудным знаком "Почетный знак СРЦ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ";
- медалью "15 лет МЧС России" — 2005 г.
- нагрудным знаком "Участнику ликвидации последствий ЧС";
- медалью МЧС России "За отличие в службе" III степени;
- нагрудным знаком "Лучший работник пожарной охраны";
- нагрудным знаком "75 лет Академии ГПС МЧС России"
- нагрудным знаком "Почетный знак МЧС России";
- медалью "За честь и мужество";
- медалью МЧС России "За отличие в службе" II степени;
- нагрудным знаком "За заслуги";
- медалью МЧС России "За содружество во имя спасения";
- медалью "75 лет пожарно-прикладному спорту России";
- медалью "За отличие в ликвидации последствий ЧС";
- памятным нагрудным знаком "85 лет федеральному ГПН";
- медалью МЧС России "За отличие в службе" I степени.
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