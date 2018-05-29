Власти Барнаула периодически сообщают о рейдах, направленных на искоренение несанкционированной уличной торговли, и об оштрафованных нарушителях. В то же время в городе создаются бесплатные торговые места для пенсионеров, желающих продать урожай со своих дачных участков. Рассказываем, почему нельзя торговать своим товаром на улицах Барнаула, "где хочется", и где расположены разрешенные места для торговли.
Согласно правилам благоустройства, в Барнауле нельзя производить выкладку товара, устанавливать столы, полки и витрины на территориях, которые прилегают к предприятиям торговли и общепита, а также возводить к объектам торговли (магазинам, киоскам, павильонам) разнообразные навесы и козырьки.
За нарушение этих правил положен штраф.
Выращенной на приусадебных участках продукцией барнаульцы могут торговать в специально отведенных местах. С 2016 года по инициативе главы города в каждом районе начали устанавливать бесплатные торговые места для садоводов. Это места с уличными лотками с навесами и скамьями. Пенсионеры могут разложить свою продукцию и укрыться под навесами от солнца или дождя. Как показал опыт последних лет, лотки пользуются большой популярностью у граждан и востребованы жителями круглый год. Проект реализуется третий год подряд по инициативе главы города Барнаула Сергея Дугина. В городе на сегодняшний день установлено 57 торговых лотков на 114 торговых мест.
Кроме этого, пенсионеры могут реализовать овощную продукцию с приусадебных участков на рынках и постоянно действующих ярмарках города.
Железнодорожный район: ул. Юрина, 118, ул. Матросова, 5, ул. Советской Армии, 48;
Индустриальный район — ул. Георгиева, 22, ул. 50 лет СССР, 41, ул. Балтийская, 38б;
Ленинский район — ул. Малахова, 77, ул. Попова ("Докучаево");
Октябрьский район — ул. Северо-Западная, 58, ул. Титова, 13, Бульвар 9 января, 94;
Центральный район — пр-кт Красноармейский, 51, ул. Челюскинцев, 69.
Добавим, в текущем году до конца мая дополнительно будет установлено 10 торговых лотков на 20 мест в Октябрьском и Центральном районах по адресам: ул. Титова, 13, Бульвар 9 января и на пл.Спартака.
Комментарии
В городе на сегодняшний день установлено 57 торговых лотков на 114 торговых мест.
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Это что же получается, что только 114 человек могут по закону продавать свою продукцию? Да их в десятки раз больше!
а толку, как стояли, так и стоят, у машек торговые ряды явно не из пенсионеров, на Спартаке проходы все закрыли
Да заботиться власть о себе любимых!!!Ваши машины не мешают пешеходам?!Боитесь, что пенсионеры разбогатеют на продаже излишков, а мария-ра обеднеет без продаж третьесортного товара....
вера, ну у нас же государство для олигархов работает.
Кому надо торгуют.
С одной стороны, я люблю домашнюю молочку покупать, а с другой, наглеющие граждане с китайскими помидорами и яблочками под видом домашних бесят. Ну и что к магазину припарковаться из-за машин торгашей - это перебор. Ну а 114 мест - это просто издевка. У нас сейчас , как в худшие времена, люди подножным кормом живут, и лишать их заработка - моральное уродство. Что, слабо нашим законотворцам что-то устраивающие всех придумать? За наш слуги народные живут, надо эффективными быть, а неэффективные предприятия закрывать надо.
В 90-х бабушкам можно было хоть где, хоть чем торговать, ими ни милиционеры, ни бандиты не интересовались. Они даже палёнкой торговали. Но прошли хорошие времена...
Не знаю, сколько там лотков и мест, адресов то перечислено всего 12!!! Это на 700 там населения... Адресов должно быть 1000!
Все пенсионерки отписались?
Поставить на каждую остановку общественного транспорта по торговому павильону. Пусть бабушки возле домов приторговывают. Пожалейте малоимущих.
Еще ты остался, у тебя все впереди. Причем значительно раньше чем ты предполагаешь, поскольку у Создателя несколько своеобразное чувство юмора.
Пусть приезжают на Привокзальную, т.ц Столичный,там можно всем торговать прямо на тротуаре