Путину подарили сувенир в виде синего петуха

Глава движения предприятий Франции Пьер Гаттаз на Петербургском экономическом форуме подарил президенту России Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, сообщает РИА Новости.
Петух — неофициальный символ Франции. Как считают французы, эта птица олицетворяет их национальный характер, а именно: благородство, силу, храбрость, упрямство и гордость.
"Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир", — сказал Гаттаз и вручил Путину маленькую синюю фигурку в виде синего петуха.
Модератор бизнес встречи, глава РСПП Александр Шохин, комментирую сувенир, отметил, что у России и Франции одинаковые цвета в государственном флаге.
"В следующий раз, господин Гаттаз, просьба, триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же", — сказал Шохин.
"К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого", — отреагировал Путин на шутку Шохина.
"Промежуточный вариант — двуглавый петух", — продолжил Шохин шутку Путина.
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