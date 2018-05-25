Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета заявил, что знает, как освободить Украину от "агрессора" в следующие пять, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Я как президент имею абсолютно четкое видение, что делать в следующие пять лет, каким образом обеспечить мир на Украине и как консолидировать усилия, чтобы освободить украинскую землю от российского агрессора", — сказал Порошенко.
Два года назад — 17 мая 2016 года — заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Георгий Тука также заявлял, что нестабильная ситуация в Донбассе продлится в течение примерно пяти лет.
Как отмечает "Лента.Ру", 26 мая 2014 года Порошенко заявлял, что операция против "агрессора" в Донбассе не будет продолжаться даже в течение двух-трех месяцев: "Она должна и продлится часы".
Комментарии