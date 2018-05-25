Инвалида не пустили в кафе из-за собаки-поводыря

В городе Елизово на Камчатке слепого инвалида не пустили в кафе с собакой даже после того, как вмешалась полиция, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Vostok.Today.
Отмечается, что мужчина с собакой-поводырем хотел поужинать в кафе со своей спутницей, но администратор заведения не пустил их внутрь из-за животного. Инвалид показал сотрудникам документы, подтверждающие его статус, и рассказал о нормах законодательства.
Когда и это не помогло, он вызвал полицию, но и правоохранители не смогли помочь мужчине. Слепому предложили сесть снаружи кафе.
В отношении кафе возбуждено дело о дискриминации. Отягощающим обстоятельством стало невыполнение работниками требования сотрудников МВД. Организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
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