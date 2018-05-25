Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всегда ставил амбициозные цели, пишут "Известия".
Таким образом Песков отреагировал на просьбу прокомментировать слова председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, который сравнил обновленное правительство с тигром, который пока выжидает и готовится к прыжку.
Песков оказался солидарен с Кудриным: "Отчасти можно согласиться с Кудриным. Именно президент является инициатором постановки столь амбициозных целей. Давайте с вами вспомним где-то, наверное, конец 2012 — начало 2013 года с предыдущим набором майских указов, когда на встречах с руководством правительства президент Путин говорил о том, что для того, чтобы достичь многого, нужно ставить мегаамбициозные цели, и самое легкое — это рассказывать, почему тот или иной показатель выполнить невозможно, гораздо сложнее — рассказать, как это нужно сделать".
Он также отметил, что Путин продолжает эту целенаправленную деятельность.
"Мы с вами были свидетелями, как президент стал инициатором постановки амбициозных целей. Он продолжает эту свою целенаправленную деятельность. В этой части я, безусловно, соглашусь с Кудриным", — заключил Песков.
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