Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме опроверг введение налога с продаж в России, сообщает "Федеральное агентство новостей".
На форуме модератор одной из сессий поинтересовался у министра, будут ли в России вводить налог с продаж. "Нет", — коротко ответил Силуанов.
Он также коснулся вопроса о подоходном налоге, заявив, что ставку в 13% Минфин менять не предлагает.
"Мы предлагаем не менять ситуацию с подоходным налогом. Окончательное решение еще будет принимать правительство", — подчеркнул Силуанов.
Ранее он пообещал, что правительство не будет повышать налоги в ближайшие шесть лет: "Мы не будем менять налоги на протяжении будущих шести лет, а также уменьшим налоги, которые негативно влияют на бизнес".
Комментарии