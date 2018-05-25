Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что ракета, которая в 2014 году сбила малайзийский Boeing, не принадлежала России, сообщает RT.
"Нет, конечно. Повторяю, там несколько версий, в том числе и версия, что это ракета украинской армии, и самолет, и так далее. Но повторяю, нет ничего, что внушало бы нам доверие в качестве окончательных выводов, и не будет такого без нашего полноценного участия в расследовании", — сказал Путин, отвечая на вопрос, принадлежала ли ракета, которая сбила малайзийский Boeing, России.
Ранее он отметил, что для того, чтобы Россия приняла результаты, которые излагает комиссия, которая занимается расследованием катастрофы, российская сторона должна принимать участие в этом расследовании.
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