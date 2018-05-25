Путин рассказал, кто победит на ЧМ-2018 по футболу

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума ответил на вопрос о прогнозе на предстоящий чемпионат мира по футболу, сообщает LIFE.
Путин заявил, что в первую очередь победителями станут организаторы чемпионата. Он также отметил, что они сделают все для того, чтобы болельщики и игроки чувствовали себя в России как дома.
"Победят организаторы, которые на должном уровне организуют этот замечательный праздник для всего международного сообщества, для всех любителей этой замечательной игры. В этом мы видим свою задачу. Ну а что касается непосредственно команды, которая выиграет, то победит, как говорится, сильнейший. Мне бы очень хотелось, чтобы это действительно было праздником для всех, кто любит спорт. Сделаем все для того, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя в России как дома", — сказал Путин.
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