Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в шутку назвал главу РСПП Александра Шохина бандитом во время обсуждения реплики президента Франции Эмманюэля Макрона относительно протяженности Европы, сообщает RT.
"Я думаю, что то видение Европы, которым я обладаю, мне говорит о том, что действительно Европа раскидывается от Атлантики до Урала", — сказал Макрон.
В ответ на это модератор дискуссии Шохин в шутку заметил, что, возможно, слова Макрона были переведены неточно, поскольку для России Европа — это пространство от Лиссабона до Владивостока.
Это вызвало в зале смех. Шутку поддержал и Путин: "Не дал мне это сказать, бандит. Только я собрался с этого начать — украл у меня. Ну и ладно".
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