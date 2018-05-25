Несколько пьяных молодых людей устроили акробатическое представление на въезде на территорию детской больницы в Ангарске в Иркутской области, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал "Аист".
Была опубликована запись с камеры видеонаблюдения. На кадрах молодые люди танцуют вокруг шлагбаума и фотографируются. В какой-то момент конструкция не выдерживает висящего на ней человека и прогибается под его весом.
Компания решает сломать устройство окончательно, после отламывает его открепления и уносит в неизвестном направлении.
Учреждению нанесен ущерб в 90 тысяч рублей. Шлагбаум починили силами медработников, в данный момент он работает. Руководство больницы обратилось в полицию.
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