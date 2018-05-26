Американские ученые опубликовали результаты исследований влияния ожирения у детей на их здоровье и дальнейшее развитие, сообщает URA.RU со ссылкой на журнал Obesity.
Оказалось, что лишний вес влияет на когнитивные способности детей. В исследовании приняли участие 223 ребенка. Их вес фиксировался до двухлетнего возраста. По достижению пяти и восьми лет исследователи сравнивали когнитивные способности детей с лишним весом и теми, у кого не было замечено проблем с ожирением.
У детей с лишним весом в младенчестве проявились проблемы с памятью и пространственным мышлением. Итогом исследования стал вывод, что здоровый образ жизни и правильное питание имеют влияние на интеллект ребенка.
При проведении исследования были учтены и такие факторы, как употребление алкоголя, курение и питание матерей во время вынашивания ребенка.
Издание отметило, что за последние сорок лет число маленьких детей, которым ставят диагноз ожирение, выросло в десять раз. По прогнозам ученых, к 2020 году около 60 миллионов детей будут иметь подобные проблемы с весом.
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