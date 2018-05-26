Президент РФ Владимир Путин заявил во время дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что Россия готова помочь Европе в сфере безопасности и сделать все возможное, чтобы в мире не появилось новых угроз, сообщает RT.
"Эмманюэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства: Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать мы поможем", — сказал Путин, говоря о президенте франции Макроне.
Он также добавил, что Россия обеспечит безопасность и сделает все от нее зависящее, чтобы не было никаких новых угроз.
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