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Путин: Россия сделает все, чтобы в мире не было новых угроз

, ИА "Амител"
Он также добавил, что Россия обеспечит безопасность

Фото: sharij.net

Президент РФ Владимир Путин заявил во время дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что Россия готова помочь Европе в сфере безопасности и сделать все возможное, чтобы в мире не появилось новых угроз, сообщает RT.

"Эмманюэль сказал, что у Европы и США есть взаимные обязательства: Европа зависит от Соединенных Штатов в сфере безопасности. Но на этот счет не надо переживать мы поможем", — сказал Путин, говоря о президенте франции Макроне.

Он также добавил, что Россия обеспечит безопасность и сделает все от нее зависящее, чтобы не было никаких новых угроз.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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