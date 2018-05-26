Вице-премьер Виталий Мутко во время Петербургского международного экономического форума по-английски пригласил иностранцев на чемпионат мира по футболу в 2018 году, передает ТАСС.
"Добро пожаловать, welcome to Russia", — ответил Мутко на вопрос иностранного журналиста о готовности России к приему чемпионата мира.
"Вся инфраструктура, стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд полностью завершены и будут переданы Оргкомитету и Международной федерации футбола (ФИФА) для организации чемпионата мира, мы полностью готовы", — добавил Мутко по-русски.
В новом правительстве, сформированном в середине мая, Мутко получил должность вице-премьера, отвечающего за сферу строительства. В предыдущем составе кабинета министров он на аналогичной должности курировал спорт, теперь за эту сферу отвечает Ольга Голодец.
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