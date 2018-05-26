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Электрошоковый щит для разгона людей появится у МВД и Росгвардии

, ИА "Амител"
Стоимость щита не разглашается

Фото: кадр из видео

МВД и Росгвардия впервые показали новый вид амуниции — электрошоковый щит, который защищает бойца и шокирует противника, сообщает "Лента.ру". 

Презентация прошла на полигоне учебного центра Отдельной дивизии особого назначения Росгвардии в подмосковной Балашихе в рамках проходящего с 24 по 26 мая Второго научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов".

Щит совмещает две функции — он защищает бойца от традиционных угроз (таких как камни, палки и ножи), и при соприкосновении с противником наносит элетрошоковое воздействие, вызывающее кратковременный шок. Кроме того, опционно изделие может покрываться специальным составом, который не позволяет ему загореться. Также звук от работы щита, по мнению разработчиков, оказывает психологическое воздействие.

По словам специалистов, изделие прошло все испытания, и рекомендовано к принятию на вооружение. Ожидается, что поступать в подразделения МВД и Росгвардии щит начнет в конце 2018 года. Стоимость щита не разглашается.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.05.2018 08:27
Весёлый Кранштейн

Вот это правильно! Народ выбрал Владимира Владимира Путина, 3/4 населения одобряют его политику! Тот, кто ходит на митинги защищать свои права - тот выступает против политике нашего легитимного Президента, его Правительства, его чиновников - то выступает против народа и заслуживает электрошока! Ишь чего захотели, их дети видите-ли задыхаются от свалок. Противогазы носите, а не по митингам шартесь!

0  0
26.05.2018 08:34
- гость -

Хорошая новость! "Правительство реформ " должно работать спокойно..

0  0
26.05.2018 08:39
кемерунец

набежали защитники прав....

0  0
26.05.2018 08:48
- гость -

Как быть с этими га да ми? Отправил 2 малолетних преступников в школу. Им 2 металлоискателя проходить сегодня для сдачи экзамена. Чинуши, ау! Вы хотите вырастить поколение преступников?

0  0
26.05.2018 09:00
- гость -

Когда выйдет достаточное количества народа, то уже ничего не поможет. Из-за этих игрушек только потом больше трупов зверей-полицаев станет.

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26.05.2018 09:30
Очень интерэстно

В первую очередь они сами себя этими щитами поубивают нахрен.

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