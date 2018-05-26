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Ученые выяснили, что яйца продлевают жизнь

, ИА "Амител"
При этом специалисты не утверждают, что хорошей идеей было бы употреблять более одного яйца в день

Фото: legkovmeste.ru

Люди, ежедневно съедающие хотя бы по одному яйцу, реже страдают от ряда сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, живут дольше, пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на журнал Heart.

Об этом заявили специалисты из Великобритании и Китая, которые недавно написали научную работу на соответствующую тему. Ученые собрали информацию о 500 тысячах человек в возрасте от 30 до 79 лет.

Как выяснилось, у участников исследования, употреблявших в пищу пять яиц в неделю, риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 18%. В первую очередь ежедневное употребление яиц было связано со сниженным риском геморрагического инсульта — вероятность его развития снижалась на 26%, а смерти от него — на 28%.

Хотя на основании данной информации нельзя полностью исключить, что ежедневное потребление яиц связано с долголетием лишь косвенно (к примеру, и то, и другое является следствием стремления правильно питаться), специалисты вполне допускают, что яйца действительно продлевают жизнь. При этом специалисты не утверждают, что хорошей идеей было бы употреблять более одного яйца в день.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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