Мощь ракетного залпа "Юрия Долгорукого" оценили в США

Директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен написал в своем Twitter, что общая мощность взрыва боезарядов в ходе последнего пуска ракет Р-30 "Булава-30" оценивается в 2400 килотонн, пишет "Лента.ру".
Holy cow’ski! Video of Russian quadruple Bulava (SS-N-32) SLBM launch from Borei SSBN. https://t.co/ICJgfk0sD8 h/t @KomissarWhipla— Hans Kristensen (@nukestrat) 23 мая 2018 г.
4 launched in 20 seconds. All 16 could launch in ~1 minute.
4 SLBM can deliver total of 24 MIRV warheads with 2,400 kilotons = 160 Hiroshimas. pic.twitter.com/iFy585yfPg
"Четыре запущены за 20 секунд. Все 16 могут запускаться за 1 минуту. 4 БРПЛ могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 "хиросимам", — написал эксперт.
22 мая 2018 года головной корабль проекта 955 "Борей" атомная подлодка "Юрий Долгорукий" произвела из подводного положения успешный запуск четырех баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Залповая стрельба сразу четырьмя БРПЛ из подводного положения в России проводилась впервые.
Комментарии
Не туда полетели.
А мощь фонтана ЖКХ в Барнауле уже не впечатляет?