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СМИ: Ирину Аллегрову оставили без дома и без денег

, ИА "Амител"
Аллегрова предпочитает жить за городом - рядом с природой и на свежем воздухе

Фото: mk.ru

Певица Ирина Аллегрова обратилась в суд в попытке вернуть пропавшие 10 миллионов рублей, пишет "СтарХит".

Отмечается, что артистка планировала вложить крупную сумму в загородную недвижимость — в проектирование особняка в поселке Милорадово в Подмосковье, но осталась без дома и без денег. Так, несколько лет назад Аллегрова перевела деньги Владимиру Денисову, главе несокльких компаний, который должен был курировать процесс. Работы так и не начались, и спустя несколько месяцев Аллегрова разорвала договор. Однако Денисов умер, так и не вернув деньги певице.

По некоторым данным, он пытался инвестировать миллионы в бизнес, но прогорел. Долги по наследству перешли супруге Денисова, Аллегрова же пошла в суд.

Пока певица смогла вернуть лишь 100 тысяч рублей, на это ей потребовалось два года.  Ответчица ссылается на отсутствие средств, хотя после смерти мужа ей достался дом стоимостью 11 миллионов рублей, участок за 7 миллионов  и несколько автомобилей.

Адвокат Аллегровой рассказал, что вдова предпринимателя не спешит оформлять имущество в собственность, поэтому деньги взыскать с нее довольно сложно.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

26.05.2018 10:11
- гость -

Что поделаешь.Кто то теряет кто то находит

0  0
26.05.2018 10:50
- гость -

На вступление в наследство отводится 6 мес. Пусть за долги забирают дом.

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