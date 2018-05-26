Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС заявила, что повышение пенсионного возраста не приведет к росту безработицы, но определенные меры для регулирования рынка труда принять будет надо.
"Нет, это не приведет к безработице. Потому что это система мер, должно быть в том числе и регулирование рынка труда под пенсионную реформу и под повышение пенсионного возраста", — отметила Матвиенко.
В частности, для людей, которые через 10-15 лет будут уходить на пенсию, необходимо предусмотреть переквалификацию, повышение образовательного уровня, "чтобы они были готовы продолжить трудовую деятельность и были готовыми к уже новым вызовам", отметила глава Совфеда.
На прошлой неделе Матвиенко заявила журналистам, что необходимость повышения пенсионного возраста — экономическая реалия, с которой столкнулись многие страны мира и приняли соответствующие решения.
Россиянам, полагает она, тоже пора заняться этой проблемой. При этом Матвиенко подчеркнула, что подходить к процессу нужно крайне осторожно, и высказалась за плавное повышение по полгода каждый год, чтобы через десять лет выйти на целевые показатели.
Комментарии
Все это повышение преподносят прям как благо какое-то.....
В свое время она предлагала сократить аппарат чиновников все мастей на 50%. Если это сделать будет прорыв и уважение.
Зомбированное население очевидно очнется только в гробу - и только тогда задумается, а зачем голосовали за эту власть...
Повышение пенсионного возраста - уже перезревшее решение, в западном мире это сделали ещё когда и наши соседи даже повысили ещё лет 10 назад. А эти всё занимаются популизмом и только начинают что-то осторожно мямлить.
Эта чиновница, обыкновенная деревенская баба. Она будет подпевать при любой власти. У нее нет своего мнения. Тьфу, да и только!
"В частности, для людей, которые через 10-15 лет будут уходить на пенсию, необходимо предусмотреть переквалификацию, повышение образовательного уровня, "чтобы они были готовы продолжить трудовую деятельность и были готовыми к уже новым вызовам", отметила глава Совфеда."
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Они хотят ещё и поглумиться над стариками - чтобы мы были не просто безработными стариками, а высокообразованными безработными стариками.
После 40 чуть ли не каждый трясется за свое место - молодежь подпирает. Разве что, кроме школ, больниц и прочих бюджетных организаций. На производстве редко кто будет держать возрастного сотрудника долго. В России за повышение возраста либо депутаты, либо идиоты(типа местного кизяка Ванечки экс бося)
Эту гадину медсестрой на полторы - две ставки в хирургию - и пусть трудится , ни в чём себе не отказывая хоть до ста лет .
Старуха выпила лишнего...
В свое время она предлагала сократить аппарат чиновников все мастей на 50%
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Когда же у нас народ перестанет слушать политиков? Их слова совсем же ничего не стоят. Смотреть и обсуждать нужно только дела!
Это обычная говорящая голова путинского режима и больше никто
26.05.2018 11:04
гость
А кто ей обеспечивает столь высокий пост и позволяет глумиться над населением - именно мы, голосующие за эту власть!