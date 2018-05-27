Фото: livejournal.com
Неустойчивую погоду с жарой до +33 градусов, грозами и ветром прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 27 мая.
Осадки в этот день ожидаются в отдельных районах края. Дневные температуры составят +22...+27 градусов, в южных районах до +33 градусов.
Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров.
Читайте также: Летняя жара с дождями: какая погода ждет Алтайский край на выходных
В Барнауле преимущественно без осадков, дневные температуры составят +25...+27 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.
Комментарии