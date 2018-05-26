Ростуризм предупредил об опасном вирусе Нипах в Индии

В Индии в штатах Карнатаке и Керале зафиксирован рост числа случаев заражения людей опасным вирусом Нипах, сообщается на сайте Ростуризма.
В связи с этим ведомство призвало туроператоров, реализующих туры в указанные штаты, информировать клиентов о неблагоприятной эпидемиологической обстановке.
"Находящимся в указанном регионе российским туристам настоятельно рекомендуется соблюдать вышеописанные правила профилактики заражения вирусом Нипах", — говорится в сообщении ведомства.
В случае же ухудшения самочувствия Ростуризм рекомендует незамедлительно обращаться к врачу.
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