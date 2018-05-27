Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 150 квадратных метров продают в кирпичном доме на территории закрытого поселка на Змеиногорском тракте в Барнауле за 18 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"На охраняемой, закрытой территории: детские площадки, фонтаны. В шаговой доступности: детский сад, продуктовые магазины, аптека, кофейни, ателье, салоны красоты, зоомагазин, детская стоматология", — отмечает автор объявления.
В жилье оборудованы два санузла. Имеется своя газовая котельная. В квартире есть сауна, действующий камин. Полы с подогревом.
Оборудована "умная" система освещения, установлены кондиционеры.
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