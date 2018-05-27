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Карантин из-за вспышки бешенства ввели в райцентре в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Ограничительные мероприятия введены в селе Новоегорьевское

Фото: newsroom.kh.ua

Карантин в связи с заболеваемостью бешенством ввели в районном центре Новоегорьевское в Алтайском крае.

Постановление об ограничительных мероприятиях подписал губернатор Александр Карлин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить на территории с. Новоегорьевское Егорьевского района Алтайского края (в границах улиц Лесной, Советской, переулков 50 лет Октября и Садового) ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеваемостью бешенством", — говорится в постановлении.

Региональному управлению ветеринарии предписано обеспечить реализацию ограничительных мероприятий и разработать план противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации бешенства.

Отметим, что подобные меры в связи со вспышками бешенства периодически применяются в населенных пунктах Алтайского края. Так, например, в 2016 году карантин вводился даже на территории Бийска. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

27.05.2018 08:53
- гость -

Только огнеметы помогут

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