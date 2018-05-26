Барнаульцы вспоминают самые неудобные городские лужи

Барнаульцы в интернет-сообществе "Барнаул22" вспоминают причиняющие неудобства лужи, которые регулярно появляются после дождей на улицах города.
"Пересечение Смирнова и П. Сухова (дом 32), вот как должны люди идти? Тут получается 2 варианта, либо я должен пойти по глине и луже, либо я должен идти на дорогу под колеса. Ливневой канализации нет, от слова вообще. Тут строится дом, когда асфальт сделают, воде некуда будет уходить. Хорошо, если дорожные службы буду проектировать проезжую часть с заданным углом уклона, чтобы вода централизованно уходила", — переживает человек, предчувствуя разрастание лужи в ближайшее время.
Вспомнили "вечный потом" и на ул. Островского (дом 4), где, как отмечают местные жители, вода после дождей стоит еще очень долго.
"Вот уже год прошел с момента новой безопасной дороги по ул. 8-го Марта,35. Бесконечно после любых осадков стоит вода и идет под частные дома... А в этом году образовался провал земельного куска который становиться все больше. Участок земли принадлежит городу. А ведь когда делали дорогу, жители просили исправить наклон асфальта, ведь видно было сразу, что вода будет здесь стоять. Да еще в этом месте пешеходный переход, по которому в дождь или снег не перейти", — отмечает барнаулец самое "ценное" качество данной лужи.
"На Фурманова после дождя образовываются огромные лужи и невозможно пройти по тротуару — большая редкость когда водители притормаживают. Обрызгивают с ног до головы. Куда можно обратиться, чтобы поставили ограждение?", — интересуется другой житель краевой столицы.
"Мы на Колесной уже несколько лет реально плаваем, когда большие дожди идут. И кому мы только не писали, и кого мы только не встречали. Идите далеко, говорят", — рассказывает жительница Барнаула.
Ее поддерживает другой горожанин: "Да о чем говорить, достаточно посмотреть как в любой дождь работает ливневка на пр. Ленина возле здания АлтГУ. Если центр-то немогут нормально сделать".
"На потоке по ул. Глушкова сделали ливневку, а лужа огромная собирается ниже ливневки. Ну не дураки ли? Причем они видели эту лужу. А зачем в нее лезть, когда лучше сделать ливневку на суше", — рассказывает барнаулец про небольшой казус.
"На Мясокомбинате сделали новую дорогу. Водоотвод только на перекрестке, выше уровня дороги. Пешеходный переход всегда в воде. Была на приеме в администрации, объясняла, что по законам физики вода вверх сама не течет. Не верят. Говорят, что будет сама естественным путем по рельефу растекаться", — приводит в пример трудности недопонимания жительница Барнаула.
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