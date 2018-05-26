Мединский назвал "неприличными" жалобы киносетей на перенос премьер

Глава Минкультуры Владимир Мединский назвал "неприличными" жалобы киносетей, которые заявили, что теряют прибыль из-за переноса премьер иностранных фильмов в пользу отечественных кинолент, пишет ZNAK.
Ранее РБК писало, что "Синема Парк", "Формула кино", "Киномакс", "Каро" и "Синема Стар" направили в Минкультуры письмо, в котором обратили внимание министерства на 23 "системообразующие для бизнеса" иностранных фильма. В их числе мультфильм "Суперсемейка", продолжение "Миссия невыполнима", очередная экранизация "Мэри Поппинс" и не только.
По мнению киносетей, так называемая раздвижка релизов, когда старт проката иностранного кинохита переносится, чтобы освободить место для отечественной картины, в отношении таких фильмов нежелательна, так как может иметь негативные последствия для бизнеса.
"Все показатели последних пяти — шести лет демонстрируют устойчивую тенденцию к росту проката не только российского кино, но и к общему росту проката всей киноотрасли. И мы видим в этом отчасти прямой результат эффективной работы нашего ведомства. Напомню, что половина этих сборов остается в распоряжении владельцев частных киносетей, поэтому им жаловаться на министерство культуры просто неприлично", — сказал министр ТАСС в пятницу, 25 мая, в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Мединский отметил, что пока не видел письма от киносетей и не знакомился с ним.
"Все редко случающиеся переносы релизов, как правило, согласуются с рынком, и мы стараемся, чтобы дистрибьюторы сами договорились между собой, чтобы иностранные фильмы не конкурировали избыточно друг с другом и не мешали прокату российского кино", — сказал Мединский.
Он обратил внимание владельцев киносетей на ситуацию с кинорынком в мире: "В США, а это крупнейший кинорынок в мире, прошлый год показал худший результат по прокату за последние 20 лет, а в России он показал лучший результат с 1990 года".
Он подчеркнул, что министерство заинтересовано в максимальной доле российского кино в прокате и, субсидируя открытие 800 кинозалов до конца года, оно способствует не только этой цели, но и развитию самих киносетей.
"Судьба проката голливудских фильмов мне глубоко безразлична, ведомство волнует успешность киносетей в целом", — добавил Мединский.
Комментарии
Прачечная му динского кормит массы патриотизмом потому что массы этого хотели. Надо, надо чтобы они нашли таки самое дно.
В переводе это звучит так - мы вас кормим, а вы дохнете...
Просто у Мединского иные понятия о приличном.
Сколько здесь болел за Голливуд
Опять у нас СССР получился Сидит какой-то балбес с купленным дипломом и решает кто и что и когда будет смотреть. В нормальных странах народ что хочет, то и смотрит. Соответственно и в кинотеатрах показывают то, на что народ идёт.
вообще-то неприлично так отвечать рядовому чиновнику, а главе культуры тем более, и прежде чем ответить думать надо
Мединский отметил, что пока не видел письма от киносетей и не знакомился с ним.
------
Так может сначала с письмами ознакомится, а только потом что-то говорить?
то 14:03
-----------------------------------------
Наверное всё дело в том,что его спросили,он и ответил. )
Кто-то ходит на российские фильмы в кино?